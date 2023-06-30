ووفق سجلات مديرية أمن المنيا، القصة حدثت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيت تلقت الشرطة إخطارا بسقوط شخص مغشيا عليه خلال عمله كعامل بناء، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج ولكنه فارق الحياة.

وتبين من التحريات أن المتوفي يدعى سليمان محمد عبد الحميد، 55 سنة، ومسجل في بطاقة تحقيق شخصيته أنه مدير المدرسة الابتدائية بقرية صفط الشرقية في المنيا، ومقيم بقرية صفط الغربية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، محمد حسانين، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وخيمت حالة كبيرة من الحزن على أهالي قريتي صفط الشرقية والغربية بالمنيا، وشارك في تشييع جنازته المئات حتى أن صلاة الجنازة أقيمت في ساحة مركز الشباب لكثرة المشيعين، بحسب ما أكده لموقع "سكاي نيوز عربية" أحمد الحناوي، أحد سكان قرية صفط الشرقية.

فيما قال سيد الحنش، من قرية صفط الغربية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الراحل كان يعمل مدرس أول لمادة العلوم بجانب عمله كمدير للمدرسة، وكان يستطيع أن يحسن دخله عبر الدروس الخصوصية، ولكنه كان يرفض ذلك حتى لا يزيد الأعباء على أولياء الأمور.

وتابع أنه كان يجتهد بشكل كبير في الشرح للتلاميذ بالفصول الدراسية وكان دائم التواصل معهم ومع أولياء أمورهم حتى خارج المدرسة لتبسيط وشرح أي جزء صعب على التلاميذ.

وأكد أن مدير المدرسة الراحل لديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة وكان يجتهد في تعليمهم والإنفاق عليهم، وبحث عن عمل آخر لتحسين دخله بجانب عمله المدرسي فلم يجد سوى البناء، وكان يحمل الطوب ومواد البناء، ولذلك كان الجميع يقدره نظرا لجده واجتهاده وشرفه، ومن هنا كانت الصدمة كبيرة بوفاته.

وفتحت وفاة مدير المدرسة بهذا الشكل باب النقاش والجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول ضرورة تحسين دخل المدرسين لأنهم أساس إصلاح العملية التعليمية، وفق تعبير المغردين.