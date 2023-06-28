فإلى جانب توم كروز تواجد مخرج "المهمة المستحيلة " كريستوفر ماك كويري اللذان أشادا بمواقع التصوير التي وفرتها لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي.

وقد تم تصوير الجزء الأخير من السلسلة في المبنى الأيقوني الجديد بمطار أبوظبي وصحراء ليوا الذهبية.

النجم البالغ من العمر 60 عاما، نفذ أخطر وأعظم مشهد في تاريخ السينما في لقطة حبست الأنفاس، عندما قفز بالدراجة النارية فوق منحدر شاهق، ثم أكمل هبوطه إلى الأرض بمظلة.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال بطل الفيلم، النجم العالمي توم كروز:

هذه المرة الثانية التي أصور فيها بأبوظبي، علما أن صورت في دبي سابقا، كانت التجربة جميلة.

حجم هذا الفيلم هائل، والمطار رائع فعلا، والصحراء أخاذة .

سنحت لي فرصة امتطاء حصان يدعى (زوس).

امكانية التصوير في هذه المنطقة كانت ساحرة، وكما ذكرت خلال نشأتي أردت السفر من حول العالم، ولم أرد أن أكون سائحا، بل كنت أريد التعرف على مختلف الثقافات والعمل معها. إذ تتعلم كثيرا عن الناس حين تعمل على صنع شئ معا.

وقال مخرج السلسة كريستوفر ماك كويري لسكاي نيوز عربية: