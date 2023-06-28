تم بيع لوحة "السيدة والمروحة" لمشتر في قاعة دار سوذبيز بلندن بعد حرب مزايدات استمرت 10 دقائق من سعر المطرقة الذي بلغ 94.35 مليون دولار.

ويتضمن الرقم النهائي الأكثر ارتفاعا رسوما على سعر البيع تعرف باسم علاوة المشتري.

وتجاوز سعر البيع بشكل كبير تقدير ما قبل البيع البالغ 65 مليون استرليني أو 80 مليون دولار.

كما أنه حطم الرقم القياسي السابق للمزاد الأوروبي البالغ 104.3 ملايين دولار، والشامل علاوة المشتري مقابل منحوتة ألبرتو غياكوميتي "الرجل الذي يمشي" في دار سوذبيز في عام 2010.

في السابق، كانت أغلى لوحة بيعت في مزاد بأوروبا لوحة "بركة زنبق الماء" للفنان كلود مونيه، وقد حققت 80.4 مليون دولار في دار كريستي في عام 2008.

كانت القطعة الفنية التي بيعت الثلاثاء هي خر لوحة أكملها كليمت قبل وفاته في عام 1918.

تظهر اللوحة امرأة مجهولة الهوية مقابل خلفية متألقة متأثرة بالصين، تضم تنانين وأزهار لوتس.

كانت قد بيعت خر مرة في عام 1994، مقابل 11.6 مليون دولار في مزاد في نيويورك.