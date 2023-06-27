وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض وهم مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وعبد الله يوسف محفوظ وشخص مجهول الهوية.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

حبس مالك العقار المنهار

وفي السياق، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، 3 تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ما تفاصيل ما حدث؟