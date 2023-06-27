وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين، الإثنين، وهما شاب يدعى مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

ما تفاصيل ما حدث؟