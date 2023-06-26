وتم التقاط الفيديو بكاميرات مراقبة مثبتة في الحافلة، التي كانت تسير في مدينة أرخانجيلسك شمال غربي روسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الراكب لم ينتظر توقف الحافلة، فقرر القفز من الباب وهي لا تزال تسير بسرعة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بقوة ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور.

من جانبه، قال السائق إنه "لم يلاحظ عدم إغلاق الأبواب" خلال سير الحافلة.