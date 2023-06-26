ويرتبط مشعر مِنى بالعديد من الأحداث التاريخية والدينية، فبه ذبح النبي إبراهيم فدي ابنه إسماعيل، كما رمى النبي محمد الجمار، وأكد بالموقع الهدي في حجة الوداع وحلق، ليصبح رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق من السنن التي يتبعها المسلمون إلى يومنا هذا.

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