وبعد الحادث الأليم، زار وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري، عائلة الطالب الراحل، السبت.

وقال بيان للوزارة: "إكراما لطالب العلم أحمد بشير الذي توفي قبل دخوله قاعة الامتحان بدقائق في البصرة، أطلق الجبوري اسمه على إحدى مدارس محل سكنه، وذلك خلال زيارته إلى عائلة الفقيد".

وأكد الوزير أن حضوره إلى المحافظة كان "لتقديم التعازي لعائلة الفقيد ولنفسه أولا بهذا المصاب الأليم"، مؤكدا أن "الطلبة أولادنا وأمانة في أعناقنا، ومن الواجب علينا أن نتابعهم ونتواصل مع ذويهم في الأحزان والأفراح".

وتوفي بشير بسكتة قلبية، قبيل دخوله قاعة الامتحانات للصف السادس الإعدادي، في يومها الأول، الأربعاء الماضي.

وفي تصريحات للجريدة الرسمية العراقية، طالب وزير التربية أولياء الأمور بـ"الابتعاد عن ممارسة الضغط النفسي على أبنائهم"، مشيرا إلى أن ذلك "ضرورة علمية واجتماعية"، داعيا إلى الكف عن التجمهر أمام لجان الامتحان لكونه "يرهق نفسية الطالب".

رهاب الامتحانات

وسلطت الواقعة المؤسفة مجددا الضوء على ظاهرة "رهاب الامتحانات" التي تصيب الكثيرين من الطلبة وأولياء أمورهم، وترتد سلبا، وفق خبراء، على حظوظ الطالب وتحصيله العلمي وتوازنه النفسي والعاطفي واستقرار حالته الصحية تاليا.

وتقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":