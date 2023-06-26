وقال رئيس قسم العلاقات الحكومية والعامة بالخطوط الحديدية السعودية خالد يوسف الفرحان، إن قطار المشاعر المقدسة يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في 9 محطات.

وأشار الفرحان إلى مجموعة من المعلومات المهمة بخصوص هذا القطار، قائلا: