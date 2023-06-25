وقال آل الشيخ في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن المملكة تحرص على خدمة المسلمين من جميع دول العالم عبر التسهيلات التي تقدمها من مطارات وطرقات وخدمات، بما يسهّل على الحجاج أداء مناسكهم براحة ويسر.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على حرص المملكة على الاعتدال والوسطية، والابتعاد عن الفكر المتطرف، وأصحاب الفتن التي تدمر الشعوب والدول.

وفيما يتعلق بأعمال وزارة الشؤون الإسلامية، أشار آل الشيخ إلى 3 مسارات هي:

تجهيز المواقيت والمساجد ومنطقة المشاعر المقدسة بأكثر من 1000 مسجد.

نشاطات الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج، وتستهدف توفير 32 مليون خدمة توعوية بأكثر من 40 لغة.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث تمت الموافقة هذه السنة على استضافة 1300 حاج من 90 دولة، و1000 حاج من فلسطين.

إنجازات الوزارة بالأرقام