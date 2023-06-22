وكانت الغواصة "تيتان" في طريقها نحو حطام سفينة "تايتانيك" الغارقة قبل أكثر من قرن، عندما اختفت ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة، الإثنين، في سباق مع الزمن قبل نفاد الأكسجين داخلها، دون إحراز أي تقدم حتى الآن.

"استفزازات" ابن الزوجة

بينما يتابع العالم تفاصيل ما يجري بترقب، نشر برايان سزاسز (36 عاما) منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "هاميش زوج أمي ضائع في غواصة، وهو يفكر في أن مهمة الإنقاذ ستنجح"، داعيا الناس إلى "الصلاة" من أجله.

بعد دقائق فقط، نشر الشاب صورة له في حفل غنائي لفرقة "Blink-182"، قائلا: "قد يكون تواجدي هنا أمرا مقيتا، لكن عائلتي تريدني أن أكون في عرض (Blink-182) لأنها فرقتي المفضلة، والموسيقى تساعدني في الأوقات الصعبة!".

ليس هذا فحسب، لكن ممارسات الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي جعلته عرضة لهجوم شرس من الناس من مختلف أنحاء العالم، حيث قام بالتعليق على صورة إباحية لعارضة أزياء.

بعد الانتقادات التي طالته، قام بحذف العديد من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق، عندما أُعلن أن زوج والدته مفقود، قال سزاسز: "من أجل الخصوصية، طلبت مني أمي حذف جميع المنشورات ذات الصلة. شكرا على الدعم".

من هو هاميش هاردينغ؟

هاميش هاردينغ (58 عاما)، ملياردير ومغامر حصل على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس، وذلك بعد أن وصل إلى أعمق جزء من المحيط لأطول وقت في رحلة غطس واحدة، لمدة 4 ساعات و15 دقيقة.

حقق أسرع طواف حول الأرض عبر القطبين الشمالي والجنوبي، خلال 46 ساعة و40 دقيقة و22 ثانية في يوليو 2019. وحصل على اللقب الثالث عن أطول مسافة يتم قطعها في عمق المحيط بواسطة مركبة مأهولة.