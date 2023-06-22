وكشف ألان أسترادا تفاصيل مرعبة تتعلق برحلة قام بها على متن الغواصة "تيتان" في يوليو 2022، لمشاهدة حطام سفينة "تايتانيك"، أبرزها استنزاف طاقة المركبة بسرعة كبيرة وعلى نحو مفاجئ إلى ما يقارب 40 في المئة.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أسترادا ورفاقه اضطروا إلى تقليص زمن الرحلة من 4 ساعات إلى ساعة، كي يتمكنوا من العودة إلى سطح الماء قبل أن تفقد الغواصة طاقتها.

كذلك أشار أسترادا في فيديو نشر على موقع "يوتيوب"، إلى معاناة "تيتان" من انقطاع في الاتصالات لمدة ساعتين أثناء رحلته التي بلغت تكلفتها 125 ألف دولار.

وأضاف أسترادا: "بعد ألف متر، اكتشف قائد الغواصة عطلا في نظام الاتصال. كان الأمر خطيرا، لأن ذلك قد يعني فقدان التواصل مع السطح، وبالتالي الضياع والانجراف في المحيط. شعرنا بالخوف".

وركزت فرق الإنقاذ التي تبحث عن "تيتان" يوم الأربعاء جهودها على منطقة نائية من المحيط الأطلسي حيث تم رصد سلسلة من الأصوات العالية تحت الماء، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الأصوات ربما لا يكون مصدرها الغواصة.

وتشير التقديرات إلى أن إمدادات الهواء بالغواصة قد تنفد بحلول صباح اليوم الخميس.

ومشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة التي اختفت يوم الأحد بينما كانت تحمل خمسة أشخاص إلى أعماق المحيط لزيارة حطام "تايتانيك" القابع في المحيط منذ قرن من الزمان في إطار رحلة سياحية استكشافية.