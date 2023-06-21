ويعد الغذاء عاملا مهما في الحفاظ على حيوية ونشاط الحاج، وقد يؤدي الطعام غير الصحي إلى اختلال التوازن الغذائي للجسم في ظل الجهد المبذول ما قد يعرقل إتمام المناسك على النحو المطلوب.

ويلفت استشاري التغذية العلاجية عماد الدين فهمي إلى أن اليوم في الحج يختلف عن اليوم العادي من حيث بذل جهد بدني غير اعتيادي، ما يحتاج لضبط النظام الغذائي بشكل مناسب.

ويوضح فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية" الفروق التي تحدث للحاج والتي تحتم عليه ضبط نظامه الغذائي:

زيادة الجهد البدني من خلال الطواف، والسعي، ورمي الجمرات، والمشي مسافات طويلة، والجري.

تغير الزمان بسبب فروق التوقيت بين بلد الحاج الأصلي وبين المملكة العربية السعودية.

تغير مواعيد الطعام والشراب ونوع الأكل.

تغير كميات الطعام بالزيادة أو النقصان بحسب المكان والمستوى المادي.

تغيير مكان النوم.

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية أن هذه الفروق تحتاج لتنويع مصادر الغذاء من حيث الأنواع والكميات مع مراعاة سلامة الغذاء لتجنب الأمراض والمشاكل الناتجة عن الغذاء، مبينا أن الغذاء في الحج بشكل عام يعتمد على التمور ومنتجات الألبان والخبز والفواكه والخضراوات فضلا عن الماء، مشيرا إلى ضرورة مراعات الإرشادات التالية: