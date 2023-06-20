وتستخدم شركة اتحاد الفواكه السويسري، التي تعود نشأتها لأكثر من 111 عاما، شعار تفاحة حمراء، يغطيها العلم السويسري الشهير.

وفقا لموقع "وايرد"، تخشى أقدم وأكبر شركة مزارع فواكه في سويسرا، أن تضطر إلى تغيير شعارها الشهير، لأن شركة أبل، تحاول الحصول على حقوق الملكية الفكرية لصور فاكهة التفاح.

وقال رئيس الشركة السويسرية: "هدفهم هنا هو حقا امتلاك حقوق "التفاح الفعلية"، بالنسبة لنا، التفاح هو رمز عالمي ويجب أن يكون متاحا للجميع مجانا."

وفقا لسجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، قدمت أبل طلبات مماثلة لعشرات من سلطات الملكية الفكرية حول العالم، بدرجات متفاوتة من النجاح.

وافقت السلطات في اليابان وتركيا وإسرائيل وأرمينيا على طلبات الشركة الأميركية.

وعبرت الشركة عن "قلقها" بسبب "القوة القانونية المفرطة" التي يدخل بها المسؤولين في أبل للحصول على حقوق صور التفاح في سويسرا.

ولم تنجح، حتى الآن، شركة أبل في امتلاك حقوق صورة التفاحة في سويسرا، لكنها مستمرة في المحاولة.