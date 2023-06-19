وأصبحت نور الغندور ضمن قائمة تضمن 946 حسابا فقط تتابعها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا ردوريغيز، على منصة إنستغرام.

يذكر أن عدد متابعي صديقة مهاجم النصر السعودي على تطبيق الصور الشهير يقتر من الـ50 مليون شخص.

في عام 2011 كانت بدأت الغندور كمذيعة، وذلك بتقديم برنامج "مطبخ إلهام" مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة "الراي" الكويتية.

ودخلت نور الغندور مجال التمثيل في عام 2013 عن طريق مشاركتها في مسلسل "سكن الطالبات".