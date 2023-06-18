ونعاه مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقرا.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصا خالدا على مدار تاريخه الطويل"، و"استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركا إرثا مسرحيا وأدبيا خالدا".

من هو؟