يعاني طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية من إصابات خطيرة، فيما عاش الركاب لحظات من الرعب على ارتفاع 30 ألف قدم، عندما تعرضت الطائرة لـ"أسوأ مطبات هوائية" واجهتها رحلات الشركة منذ سنوات، وذلك خلال رحلة من سنغافورة إلى لندن.