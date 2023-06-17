وتأتي الخطوة بعد أيام من هجوم مروع لسمكة قرش من نوع "تايغر" على شاب روسي قبالة سواحل مدينة الغردقة، حيث قتلته والتهمت نصف جسده تقريبا، وأعلنت السلطات لاحقا عن اصطيادها لتشريحها ودراسة أسباب خروجها إلى المياه الضحلة قرب الشاطئ وتنفيذ هذا الهجوم.

وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة محمد سالم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج هدفه في المقام الأول حماية البشر من أي خطر متعلق بهجمات القرش، عبر رصد وتتبع حركة الأسماك في البحر الأحمر.

وكشف الدكتور محمد سالم أن:

مصر استوردت 50 جهازا أميركيا متخصصا لرصد حركة الكائنات البحرية.

الأجهزة مجربة من قبل وأثبتت كفاءة في جمع البيانات عن سلوك أسماك القرش خصوصا.

هذه الأجهزة ستُركب على ظهر أسماك القرش وستكون متصلة بالأقمار الصناعية، لتقديم معلومات دقيقة عن كل حركة وسلوكيات الأسماك.

سيتم صيد الأسماك المستهدفة وتثبيت الأجهزة بها ثم إطلاقها في البحر مرة أخرى.

سيتم التركيز على الأسماك كبيرة الحجم التي يزيد طولها على 3 أمتار، لأن الدرسات أثبتت أن هذه الأحجام هي التي تهاجم البشر عادة.

تكلفة الجهاز الواحد حوالي 10 آلاف دولار، أي نحو 300 ألف جنيه مصري.

تمت الاستعانة بخبيرة أميركية متخصصة في تشغيل وتركيب الأجهزة بالبيئات البحرية، لتدريب المصريين الذين سينفذون البرنامج.

لم نشرع في التنفيذ إلا بعد استيفاء الإجراءات والتدريبات اللازمة، للتأكد من دقة تركيب الأجهزة وأنها لن تسقط في المياه مثلا أو تؤثر على الأسماك المدروسة، لضمان أن تكون المعلومات الواردة منها صحيحة وليس بها أي تشويش أو خطأ.