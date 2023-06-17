وقال ماتياس فايل مدير مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، إن السيف الذي يعتقد أنه يعود إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد (منتصف العصر البرونزي) عثر عليه خلال عمليات التنقيب الأسبوع الماضي في بلدة نوردلينغن.

وبحسب صحيفة "غادريان" البريطانية، عثر على السيف في قبر يحتوي على عظام رجل وامرأة وفتى، بالإضافة إلى أشياء برونزية أخرى.

وقال فايل: "لا يزال السيف بحاجة إلى الفحص حتى يتمكن علماء الآثار لدينا من تصنيف هذا الاكتشاف بشكل أكثر دقة. لكن يمكننا القول بالفعل إن حالة الحفظ غير عادية. اكتشاف مثل هذا نادر جدا".

وأكد مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، أنه "من غير المعتاد العثور على سيوف من تلك الفترة، لكنها ظهرت من تلال الدفن التي فتحت في القرن التاسع عشر أو كاكتشافات فردية".