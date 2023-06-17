وختم بايدن خطابه عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة بعبارة "حفظ الله الملكة".

وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك".

وأكد البيت الأبيض أن الصحفيين "ليس لديهم فكرة" حول دوافع تحدث الرئيس الأميركي بهذه العبارات.

ويتعرض الرئيس الأميركي من حين لآخر لمواقف مشابهة تثير استغراب الحاضرين حول كلمات أو عبارات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث.