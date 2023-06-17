وأفاد مسؤولو المطار في بيان صحفي بأن موظفا في إدارة أمن النقل، رصد لأول مرة الدب وهو يسير على طول السياج، وأبلغ هيئة الطيران في مقاطعة هيلزبره عن المشاهدة.

وعلى الفور، تم الاتصال بلجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، حيث قامت بنصب مصيدة في المنطقة.

ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها خبراء اللجنة في تهدئة الدب الذي كان غاضبا، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وبعد عدة محاولات، تم الإمساك بالدب ونقله إلى محمية للحياة البرية بولاية فلوريدا.