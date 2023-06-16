وقالت تقارير إعلامية إن شابا سوريا سافر من هولندا إلى اليونان للبحث عن أخيه، الذي انقطعت أخباره منذ حادث غرق المركب.

ولحسن الحظ، عثر الشاب السوري على شقيقه، الذي كان يرقد رفقة ناجين آخرين في مستودع، أقامته الشرطة اليونانية في كالاماتا.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يعانق، عبر الحواجز المعدنية، أخاه، الذي كان يذرف الدموع، بالقول: "لا تبك أخي، الحمد لله على سلامتك، سنخرجك من هنا".

غرق 79 على الأقل وفقدان المئات