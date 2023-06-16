رصد مشهد يفطر القلوب، لحظة عثور شاب على شقيقه حيّا، بعد نجاته من "مأساة اليونان"، التي لقي فيها عشرات المهاجرين حتفهم، إثر غرق مركب، كان يقلّهم قبالة السواحل اليونانية.
وقالت تقارير إعلامية إن شابا سوريا سافر من هولندا إلى اليونان للبحث عن أخيه، الذي انقطعت أخباره منذ حادث غرق المركب.
ولحسن الحظ، عثر الشاب السوري على شقيقه، الذي كان يرقد رفقة ناجين آخرين في مستودع، أقامته الشرطة اليونانية في كالاماتا.
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يعانق، عبر الحواجز المعدنية، أخاه، الذي كان يذرف الدموع، بالقول: "لا تبك أخي، الحمد لله على سلامتك، سنخرجك من هنا".
غرق 79 على الأقل وفقدان المئات
- غرق 79 مهاجرا على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ويخشى أن يكون هناك مئات آخرون من الوفيات والمفقودين بعد انقلاب قاربهم، الذي كان مُحملا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مما أدى إلى غرقه في عرض البحر قبالة اليونان، في واحدة من أكثر الكوارث البحرية إزهاقا للأرواح في أوروبا.
- مع استمرار البحث المضني عن ناجين، قالت منظمة (ألارمفون) الخيرية الأوروبية إنها تعتقد أن نحو 750 مهاجرا كانوا على متن القارب الذي يتراوح طوله بين 20 و30 مترا، بينما قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدد من كانوا على متنه بنحو 400.
- قالت السلطات اليونانية إن من السابق لأوانه معرفة العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.
- اليونان هي من الطرق الرئيسية التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا صوب دول الاتحاد الأوروبي.