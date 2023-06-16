وقبل أسابيع، أعلن عن انتظار النجم الأميركي المخضرم آل باتشينو (82 عاما) وصديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح (29 عاما) قدوم طفلهما الأول، وفقا لمتحدث باسم النجم الأميركي.

وأضاف المتحدث أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

أما الآن، تم الإعلان عن ولادة الطفل، الذي أطلق عليه اسم رومان باتشينو.

وظهر آل باتشينو مع صديقته نور وهما يتناولان عشاء في مطعم بلوس أنجلوس، الخميس، في أول ظهور لهما معا بعد ولادة الطفل.

وجاء في البيان: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبوا بابن اسمه رومان باتشينو".

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت نور الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.

كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانغيلو.