وأكد محمد رجائي أن "هذا الكلام غير حقيقي جملة وتفصيلا"، مؤكد كلامه بمجموعة من الصور الحقيقية من حديقة الحيوان بالإسكندرية اليوم، وفيها بيت السباع والأسود وأيضا الزوار وهم يتجولون في الحديقة، التي تم تطويرها مؤخرا.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالإسكندرية هي ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر تم إنشاؤها عام 1926، وتضم مجموعة من الحيوانات النادرة.

كما تأسست حديقة الحيوان بالجيزة سنة 1891، وهي من أكبر حدائق الحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وتعد أول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا كانت تسمى "جوهرة التاج" لحدائق الحيوان في أفريقيا وتتميز بالتنوع في الحياة البرية، حيث تشتمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور، و369 نوعا من الزواحف، وباقي السلالات من الثدييات.

وأشار رجائي إلى أن هناك تطويرا يوميا في حديقة حيوان الجيزة: