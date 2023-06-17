وحاول باحثون من جامعة "باث" البريطانية، فهم ما يعتبره الرجال والنساء "أولوية" في شركائهم المحتملين.

ولهذا الغرض، استطلع فريق الباحثين آراء نحو 500 شخص، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء يعطون الأولوية للوضع الاجتماعي والمادي، بينما يركز الرجال أكثر على المظهر، وهو ما يتوافق مع الصورة النمطية المتعارف عليها.

وكتب الفريق بقيادة مايك شيلر في دراستهم: "الرجال يعتمدون على الجاذبية الجسدية أكثر من النساء، اللواتي، في المقابل، يعطون أهمية أكبر للوضع الاجتماعي والآفاق المالية".

وأضافوا: "هذه المعايير تختلف كليا في حال كان الرجل أو المرأة أقل جاذبية من ناحية المظهر، حيث في هذه الحالة، تعطي النساء والرجال أهمية أكبر للذكاء والتعليم".