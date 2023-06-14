وأحدث هذه الهجمات وقعت في مصر، الأسبوع الماضي، حين هاجمت سمكة قرش شابا روسيا قبالة سواحل الغردقة فأردته قتيلا.

وأجرى الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس، من جامعة سالونيك اليونانية، دراسة لمعرفة الدول، التي شهدت معظم هجمات أسماك القرش.

ووفقا للدراسة، فإن الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش. ولم تتعرض هذه الدول لأي هجمات قاتلة في عام 2022.

وتقول الدراسة إن "المحيطات المفتوحة هي أخطر الأماكن بالنسبة لأسماك القرش.. مما يعني أنه من النادر جدا حدوث هجوم بالقرب من الشاطئ".

ما هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش؟