وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة، وهي ذات حجم صغير، تحطمت في ساحل جنوب ويلز قبالة بلدة بورث كاول تحديدا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويا عندما وقع الخلل في الطائرة الصغيرة، وبعد ذلك، بدأت تهوي إلى أن غمرتها المياه.

وقال متابعو الحادث إن قائد الطائرة كان سيلقى مصيرا مأساويا لو أن الطائرة سقطت فوق الصخور المحاذية للبحر، لكن من حسن حظنه أن التحطم كان وسط المياه.

واستطاع قائد الطائرة أن يخرج منها بينما كانت تغرق.

وقال عناصر الإنقاذ الذين هرعوا إلى مكان الحادث إنهم وجدوه قد نجا، ثم خرج وهو يمشي بشكل طبيعي، وقد نجا من الكارثة.

وقال أهالي البلدة البريطانية إن تحطم الطائرة وسط المنازل كان سيؤدي إلى كارثة محققة، وربما كان الأمر سيوقع عددا من الضحايا، لكن التحطم في البحر كان بمثابة نجاة للجميع.