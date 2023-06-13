ولفظ الرجل المجهول البالغ من العمر 54 عاما أنفاسه الأخيرة، من جراء إصابته ببكتيريا اسمها بكتيريا الفيبريو، التي يمكن أن توجد في المحار، وفقا لإدارة الصحة العامة في مقاطعة سانت لويس الأميركية.

والفيبريو مجموعة من البكتيريا التي تصيب في الأساس أسماك المياه المالحة، وتوجد بصورة كثيفة في مياه البحر الملوثة وخصوصا المختلطة بمياه الصرف الصحي.

ووجد محققو إدارة الصحة بالمقاطعة أن الرجل تناول المحار، الذي يؤكل نيئا في بعض الأحيان، في وقت ما في الأسبوع السابق لوفاته، حسبما أشار موقع "ياهو".

واشترى الرجل المحار من محل في مدينة مانشستر، بولاية ميسوري، على بعد حوالي 20 ميلا غرب سانت لويس.

ويحث مسؤولو الصحة بالمقاطعة أي شخص اشترى المحار مؤخرا من السوق للتخلص منه، حيث يعمل المحققون على تحديد مصدره.

وقال محققو وزارة الصحة في بيان صحفي: "لا يوجد دليل على أن البائع فعل أي شيء لتلويث المحار، الذي من المحتمل أن يكون ملوثا بالفعل عندما استقبله التاجر".

وأضاف المسؤولون أن جميع المحار المتبقي في السوق تم حظره من قبل وزارة الصحة.

وتشمل أعراض بكتيريا الفيبريو تقلصات في البطن وغثيانا وقيئا وحمى وقشعريرة، وفقا لإدارة الصحة العامة في مقاطعة سانت لويس.

وأشار القسم إلى أن المرض الشديد والوفاة الناجمة عن الإصابة بالبكتيريا أمر نادر الحدوث، وعادة ما يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.