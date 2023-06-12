وقال 33 في المئة من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة "فونكه" الإعلامية الإثنين، إنهم يقبلون فكرة أن "تنزلق أيديهم" أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم.

وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة "فدرال فوروم مِن" الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج "صادمة"، قائلا في تصريح لمجموعة "فونكه" إن ثمة "مشكلة" في "تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة" مشددا على ضرورة أن "يتغير ذلك بصورة عاجلة".

أرقام صادمة