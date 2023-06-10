أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة حراس خلال العرض العسكري المعروف باسم "تفقد الكولونيل"، حيث تفقد وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية الملكية للقوات الملكية.

كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في لندن، يوم السبت، إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).

بعد ذلك غرد ويليام: "شكرا جزيلا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل هذا الصباح في الحر. ظروف صعبة ولكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا".

كان الحدث بمثابة بروفة للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام كل شهر يونيو حزيران للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي. سيشرفالملك تشارلز الثالث على الحفل في 17 يونيو.