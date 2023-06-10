وأفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخرا عن حالة غريبة لموظف يُدعى وانغ قام بمقاضاة صاحب العمل بتهمة الفصل غير المشروع بعد طرده لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض خلال ساعات العمل.

وبعد الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، استمر الرجل في الشعور بالألم وعدم الراحة، لذلك بدأ يقضي ثلاث إلى ست ساعات في المرحاض كل يوم.

يدعي صاحب العمل السابق لوانغ أنه خلال فترة 10 أيام، أخذ ما مجموعه 22 استراحة في الحمام، والتي استمرت ما بين 47 دقيقة و6 ساعات.

ونقلاً عن الأحكام الواردة في دليل الموظفين المتعلقة بالتأخير، وترك العمل مبكرا، والغياب المصرح به أنهت الشركة التي لم تذكر اسمها توظيف وانغ.

وحصلت هذه القصة على مزيج من الردود عبر الإنترنت، حيث دافع بعض الأشخاص عن الموظف لكونه يعاني من حالة طبية خطيرة، وقال آخرون إن فترات الراحة التي حصل عليها كانت مبررة بسبب الجراحة التي أجراها.