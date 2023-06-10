ووقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مقهى كلية جيانغشي الفنية المهنية للتجارة الصناعية في نانتشانغ، عندما لاحظ الطالب وجود شيء غريب داخل وجبته، وعند مواجهته للموظف المسؤول أصر على أن ما وجده الطالب رأس بطة وليس رأس فأر.

وأصدرت كلية جيانغشي الفنية المهنية بيانا رسميا، وأصرت على أن الجسم غريب المظهر كان رأس بطة.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للتستر على الحادث، إلا أنه اكتسبت المزيد من الانتشار عبر الإنترنت.

وكتب أحد المدونين الصينيين: "اكتشاف رأس فأر أثناء الأكل ليس حتى الجزء الأكثر رعبا، الأمر المخيف حقا هو أن الجمهور يرى بوضوح رأس جرذ، ومع ذلك يصرون على الادعاء بأنه عنق بطة".