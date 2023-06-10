وكان جون رييس، يساعد زوجته، إليزابيث، في تنظيف المنزل الذي تعود ملكيته لوالدها، عندما اكتشفوا أكثر من مليون بنس نحاسي مخبأة في الطابق السفلي.

وحفظت البنسات داخل حقائب كتب عليها أسماء بعض البنوك التي قال رييس إنه لم يسمع بها أو لم تعد موجودة.

كانت البنسات تُصنع في البداية من النحاس النقي حتى تحولت دار سك العملة الأميركية إلى الفولاذ المغطى بالزنك في عام 1943.

وقال رييس لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "والد إليزابيث بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك".

وبعد التأكد من أن البنسات مصنوعة من النحاس حقا، قدرت العائلة قيمة الكمية الهائلة الموجودة لديها بحوالي مليون دولار.

ويعرض رييس تلك المجموعة للبيع، لكن كل العروض التي قدمت له كانت لشراء جزء منها، إلا أنه يرفض لرغبته ببيعها كمجموعة كاملة.