وقال الباحث نيكولاوس إيفانغليو لـ"فرانس برس"، إنه تم رصد تركز "ضعيف جدا" لجزيئات الدخان منذ الإثنين، خصوصا في مرصد بركينيس جنوبي النرويج.

وتفاوتت القياسات بناء على شدة الحرائق واتجاه الرياح وهطول الأمطار.

وأضاف: "لا نرى أي ذرات خطيرة، لذا لا نرى أي مشكلة بيئية (في النرويج) أو مخاطر صحية جدية".

كارثة غير مسبوقة