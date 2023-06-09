فهجوم القرش على الإنسان ليس أمرا طبيعيا، خاصة حينما تكرر السمكة هجومها لدرجة القتل كما حدث مع الشاب الروسي.

ويقول رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية محمد سالم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الوارد هجوم القرش على البشر، لكن في الحالات الطبيعية فإن سمكة القرش بمجرد أن تعض الإنسان وتكتشف أنه ليس من مصادر تغذيتها الطبيعية المعروفة تتركه، وإن استمرت في هجومه فهذا يعني أنها مصابة بخلل ما".

ما تفاصيل الحادث المروع؟

لقي روسي حتفه، الخميس، بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر.

حذرت الصفحة الرسمية للقنصلية العامة الروسية بالغردقة على "فيسبوك"، الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية.

يقول القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروباييف إن "الواقعة صعبة للغاية"، وإن الروسي الذي هاجمته سمكة القرش "جاء إلى مصر في بداية يونيو الجاري، ويبلغ من العمر 24 عاما".

ماذا حدث لسمكة القرش بعد هجومها؟

سمكة القرش من نوع "تايغر" وهي من الأنواع المعروف والمعتاد تواجدها في البحر الأحمر وليست دخيلة عليه، لكن سلوكها الهجومي على البشر هو الأمر الغريب.

التحقيق المبدئي أوضح أن هذه السمكة في الغالب وراء هجومين سابقين في سواحل الغردقة ومرسى علم، العام الماضي والسابق له.

تم اصطياد السمكة لتشريحها وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس الطبيعة.

معلومات عن قرش "التايغر"