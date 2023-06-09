ووصف محامو ترامب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه" لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب، وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبب لها أي ضرر نفسي.

وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".

وقالت روبرتا كابلان محامية كارول في بيان إن دفوع ترامب "واهية".

ونفى ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز في الحملة الرئاسية لعام 2024، هذه المزاعم وطعن على الحكم.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها كارول عام 2022 أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر "بيرغدورف غودمان" في نيويورك بمنتصف التسعينيات، وشهّر بها بإنكاره حدوث الواقعة، في حين وصف الرئيس السابق مزاعم كارول بأنها "كاذبة".