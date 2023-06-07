وأوضح الفيديو الذي شغل الرأي العام الأردني 3 أشخاص يضربون آخر ويخرجونه من مركبة سوداء وسحبه إلى منتصف الطريق وأخذ المركبة ومغادرة المكان.

من جهته، أصدر الأمن الأردني بيانا قال فيه إنه ورد بلاغا مساء الإثنين بتعرض شخص للاعتداء من قبل أشقاء طليقته وعددهم (3) في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، حيث تم إسعافه للمستشفى وكانت حالته العامة حسنة، وقد تم تداول فيديو مصور حول الحادثة.

وبيّن الأمن الأردني عبر البيان أن المعتدى عليه قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه داخل مركبته إثر خلافات عائلية، وادعائهم بقيامه بالإعتداء على شقيقتهم (طليقته) والتي تقدمت بدورها بشكوى بحقه بعد دخولها المستشفى، وحصولها على تقارير طبية تفيد بتعرضها للضرب.

وأوضح أنه تم أخذ أقواله وتم إحالة القضية للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع الأطراف.

خطف واعتداء وحشي

وفي التفاصيل، فقد روى أحد المقربين من عائلة الزوجة لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل الواقعة، حيث أن الشخص الذي ظهر في الفيديو واسمه (عبدالله) هو طليق ابنتهم، وأن الأشقاء الثلاثة قاموا بإنقاذ شقيقتهم، حيث أن طليقها قام باختطافها أثناء عودتها من العمل وقام بالاعتداء عليها وضربها ضربا مبحرا أدى لكسور وتشوهات بالغة في منطقة الوجه وأنحاء متفرقة من الجسم.

وبيّن خلال حديثه أن المركبة التي ظهرت في الفيديو هي لابنتهم حيث إنه اختطفها بمركبتها، وقام بضربها بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه وأنحاء أخرى من جسمها، كما قام بتقطيع ملابسها وسحلها عدة مرات، وأصطحبها لمنزل ذويه حيث أن والدته وشقيقته (وفق المصدر) قاما بإهانتها ومحاولة التهجم عليها.

وأكد أن الإختطاف دام 6 ساعات على الأقل، وخلال الاختطاف حاولت المرأة الاتصال بالنجدة، ولكنه أخذ منها هاتفها وردعها عن ذلك، لتحاول مجددا واتصلت بأحد أشقائها الذين ظهروا بالفيديو وطلب النجدة منه.

وأشار إلى أن شقيقها حاول مسايرته رغم تهديداته بقتلها وإلحاق الضرر البالغ لها، لحين الوصول لأطراف خيوط توصله لمكان وجود شقيقته، وأكد أنهم عند الوصول لشقيقتهم في المركبة كانت مغمى عليها في المقعد الخلفي من المركبة وهي تنزف الدماء وملابسها مقطعة وحالتها خطرة.

وأضاف أن طليقها أخبرهم عند وصولهم أنه سيقوم بالاعتداء عليها في كل مرة يصادفها بها، وأن الأشقاء أصيبوا بحالة ذهول عند مشاهدة شقيقتهم بحالة يرثى لها وهي تنزف الدماء ومقطعة الملابس ومصابة بجروح بالغة ما دفعهم لضربة كما ظهر بالفيديو.

وأشار المصدر إلى أن طليق شقيقتهم كان يوثق الاعتداء عليها على هاتفه وأن الهاتف بقي في المركبة إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه للحصول على الفيديوهات.

ولفت إلى أنه (طليقها) قام بتقديم شكوى لدى الجهات الأمنية وأن أشقاءها الآن موقوفين لدى الجهات الرسمية على اثر الشكوى، في حين أنها ترقد على سرير الشفاء.

وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على صور حصرية تبيّن حجم الاعتداء الواقع على الفتاة التي ترقد الآن على سرير الشفاء في مستشفى البشير الحكومي في العاصمة عمان.