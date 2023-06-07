استعانت أم ندى بوسائل الإعلام لثقل مواهبها في فن الطهي، وتصادف وجود مؤسسة فري نايل بجزيرة القرصاية والتي احتاجت لتوفير الطعام لموظفيها، فعرضت أم ندى خلال تقدمها للعمل في هذه المؤسسة أن تقوم بهذه المهمة، لتنجح فيها على أكمل وجه.

وبحسب ما تؤكد، هنا تهامي، منسق مشروع شوكة ومقداف، فإن أم ندى أتت للمؤسسة للبحث عن عمل في ورشة عمل السيدات بمؤسسة فري نايل، وأوضحت خلال مقابلة العمل أنها تجيد الطبخ وترغب في فتح مشروع خاص بها في هذا المجال، وهو ما تلاقى مع حاجة المؤسسة لتأمين طعام لموظفيها بعد اعتمادها بشكل كلي على شرائه من المطاعم والمحلات.

تضيف هنا لموقع سكاي نيوز عربية:

شراء الطعام من الخارج ترتب عليه تلويث البيئة بسبب ما يأتي معه من أكياس وعلب وخامات ضارة بالبيئة، فضلا عن صعوبة وصول الطعام إلينا وسط الجزيرة ما يحتم استخدام المراكب لتوصيل الطعام.

بعد عرض أم ندى، قررنا تجربة طعامها، وقد أعجبنا به وقررنا مساعدتها لتطوير موهبتها ودعمها في عمل أكلات جديدة وأساليب متنوعة للطبخ.

استطاعت أم ندى توفير الطعام لعشرات الأشخاص بالجزيرة، ونعمل بالمؤسسة على مساعدتها لتكوين مطبخ متكامل، حيث أنها في الوقت الحالي لا تزال تعتمد على منزلها في الطبخ، ثم يتم نقل الطعام إلى المؤسسة أو إلى الأفراد.

يتميز طعام مشروع شوكة ومقداف بأنه صديق للبيئة حيث تستخدم فيه خامات قابلة لإعادة الاستعمال وغير ملوثة للبيئة.

مخلفات الطعام تقدم كعلف للحيوانات أو الطيور الموجودة بالجزيرة.

نعيد استخدام زيت الطعام المستعمل في القلي لإنتاج صابون لأغراض الغسيل والتنظيف.

نعمل في المشروع على الزراعة على الجزيرة للاستفادة من المنتجات الزراعية في مشروع الطهي.

نوفر فرص عمل لسيدات أخريات مع أم ندى ويستفيدن جميعا من الفكرة.

من جهتها ذكرت أم ندى لموقع "سكاي نيوز عربية" أن اختيار اسم "شوكة ومقداف" للمشروع يأتي تماشيا مع طبيعة البيئة في الجزيرة، حيث المقداف يستخدم في المراكب، والشوكة تشير إلى الطعام المقدم وكذلك يرمز الاسم إلى طبيعة النيل والأرض وغيرها من بيئة الجزيرة.

وأوضحت أم ندى أنها استطاعت تحقيق شهرة واسعة في عالم الطبخ الصديقة للبيئة مضيفة أن رحلتها مرت بعدة منعطفات: