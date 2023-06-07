يقول عضو الفرقة هاني الدقاق، من فريق "مسار إجباري السكندري"، لموقع "سكاي نيوز عربية" عن الحفل وفكرة الفريق: "جاء اسم الفرقة H.O.H من الأحرف الأولى لأسماء أعضاءها الثلاثة، وهم 3 من أشهر رموز الموسيقى في مصر، هاني عادل من فريق وسط البلد، وهاني الدقاق من فريق مسار إجباري، وأوسو لطفي من فريق نغم مصري، يمزجون خبراتهم في مشروع واحد، ونقدم الموسيقى بآلاتنا الحية من إيقاع وغيتار وعود شرقي بعيدا عن تجهيزات الموسيقى وآلاتها الحديثة".

وتقوم الفرقة بإعادة توزيع أغانيها القديمة، بجانب عرض مقطوعات موسيقية جديدة، ويضيف الدقاق: "نتبادل أداء الأغاني مع بعضنا البعض بعيدا عن المنافسة".

"انضموا إلينا"

وفي الإعلان عن الحفلة، دعت الفرقة جمهورها بعبارة "انضموا إلينا في هذا التعاون المثير بين الأنواع والأصوات! استعدوا لتجربة توزيع موسيقي لم يسبق له مثيل، حيث يجتمع كبار المطربين من أفضل الفرق الموسيقية في مصر في مشروع اندماج فريد! هاني عادل، وهاني الدقاق، وأوسو لطفي، كلهم مستعدون لاصطحاب الجماهير في رحلة تجديد الخيال".

وفرقة HOH تجربة موسيقية فريدة، فيما يخص أنها بدأت "ناجحة"؛ أي مكونة من أعضاء معروفين وحققوا نجاحات قبل الالتئام في فرقة واحدة لتقديم أعمال مشتركة.

ويميز أعضاءها الثلاثة أنفسهم بتقديم موسيقى وإعادة ترتيبها بعيدة عن الآلات الموسيقية الكهربائية والحديث، ويتبادلون أغاني بعضهم التي قدمها كل واحد بعيدا عن الفرقة، كما يغنون أعمال مكتوبة خصيصا للفرقة، منها "كان القمر"، "لو عالي يا بحر"، "آدي الحياة"، "البحر ممدود"، وغيرها من معزوفات وأغنيات.