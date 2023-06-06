القصة بدأت ببلاغ إلى مركز شرطة البدرشين بوقوع حادث مروري بين سيارة ودراجة نارية ومصرع قائد الدراجة النارية، فتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وصرحت النيابة العام بدفن جثة المتوفي في محل إقامته بقرية طهما بالعياط.

ثم تلقى مركز شرطة العياط إخطارا آخر بوفاة شخص ثان خلال عملية دفن المتوفي في الحادث. وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تم التصريح بدفنه مع المتوفي الأول في ذات القبر.

من جانبه قال حسن الجابري، شاهد عيان من قرية طهما بالعياط في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن: