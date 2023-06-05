وأعلنت يانصيب ميشيغان إن رونالد دورهام، 64 عاما، اشترى ورقة يانصيب في 2 مايو ليكسب جائزة قدرها 25000 دولار.

وقال دورهام لمسؤولي اليانصيب: ألعب "Lucky For Life" كل يوم وأتحقق دائما من الأرقام عبر الإنترنت بعد السحب، راجعت الأرقام الفائزة كالمعتاد في الصباح، لاكتشف أنني ربحت 25000 دولار سنويا مدى الحياة".

وأضاف: "في عام 2014، فزت بجائزة بقيمة 250 ألف دولار، لذلك من الصعب تصديق أنني فزت بجائزة كبيرة أخرى بعد أقل من 10 سنوات، أشعر أنني أكثر الناس حظًا في ميشيغان".

قال دورهام إنه يخطط لاستخدام مكاسبه الأخيرة للسفر وتعزيز حساب التوفير الخاص به.