وينتظر النجم الأميركي المخضرم آل باتشينو (83 عاما) وصديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح (29 عاما) قدوم طفلهما الأول، وفقا لمتحدث باسم النجم الأميركي.

وأضاف المتحدث أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

مفاجأة لباتشينو نفسه

ووفقا لموقع "تي إم زي"، فإن آل باتشينو كان متفاجئا تماما مثل جماهيره، بقدرته على جعل امرأة تحمل منه.

وقال تقرير للموقع: "آل باتشينو كان واثقا بأنه غير قادر على جعل أي امرأة حامل، بسبب كبره بالسن، فقام بإجراء فحص الحمض النووي ليتأكد من أن الطفل له".

وقال الموقع إن نور الفلاح أخبرت آل باتشينو بأنها حامل قبل شهرين من الزمان فقط، عندما وصلت إلى 6 أشهر من الحمل.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت نور الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.

كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانغيلو.