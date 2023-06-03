وصور راين مكيني مقطع فيديو قرب الجسر الجنوبي المؤدي إلى جزيرة باوليز، حيث ظهرت ما بدا أنها سمكة "غير عادية" تسبح في الماء.

وبعد إرسال الفيديو إلى إدارة الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الجنوبية، كانت الإجابات مرتبكة بشأن نوع هذا الحيوان.

وقال ممثل إدارة الموارد الطبيعية لـمحطة تلفزيون محلية: "معظم الناس في مكتبي مرتبكون، لكننا لسنا الخبراء".

وأشار المسؤول إلى أن "أحد الضباط قال إن الحيوان قد يكون حبارا لكنه لم يكن متأكدا"، وفقا للمحطة.

ومن المعروف أن الحبار الأطلسي القصير يعيش في مياه ولاية كارولينا الجنوبية، بينما عثر على الحبار طويل الزعانف بشكل متكرر في مياه ولاية كارولينا الشمالية القريبة.

وأرسل الفيديو بعد ذلك إلى معهد أبحاث الموارد البحرية في تشارلستون، الذي لا يزال يحلل اللقطات.

وخمن رئيس الأرصاد الجوية براد بانوفيتش، أن المخلوق يمكن أن يكون إحدى الرخويات التي لا ترصد كثيرا في مياه ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال بانوفيتش إن الأسماك تميل إلى تفضيل المياه الدافئة لفلوريدا، لكنها شوهدت تهاجر شمالا مع ارتفاع درجة حرارة الماء في فصل الصيف.