وعلى حسابه، أشار علامة إلى أن بيلوسي طلبت سماع أغنية "نفرح بالحسين" التي أحيا بها المطرب اللبناني حفل الزفاف.

وظهر علامة وهو يغني الأغنية لبيلوسي، بينما تفاعلت الأخيرة بالكلمات والألحان.

وعلق علامة عبر حسابه على الفيديو: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".

وأضاف علامة: "أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاءك شرفا عظيما".

وكانت بيلوسي من بين الحضور لحفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، الخميس الماضي.