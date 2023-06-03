وبحسب "إن بي سي نيوز"، فإن الرجل الأميركي البالغ 81 عاما تعرض لكسر في الورك، إضافة إلى 200 لسعة في مختلف مناطق الجسم.

وهوجم كارل آموس، في ولاية أوكلاهوما، من قبل سرب حشرات يسمى بـ"النحل القاتل" وهو نوع معروف بشراسته.

وقال الرجل المصاب إن النحل هاجمه في كل مكان "أصبح على شعري ودخل أذني وأنفي، وعزمت حينها على أن أبقي فمي مغلقا حتى لا تتسلل إليه".

وأضاف أنه ضرب بعض النحل عبر استخدام يده، في محاولة لإبعاده لكن قتل تلك الحشرات بسرعة لم يكن أمرا سهلا.

وحاول أن يهرب من سرب النحل، لكنه تعثر ووقع أرضا، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف.

ولم تنته المأساة إلى حين انتبه رجل في المكان إلى المصاب وهو على الأرض، ثم بادر إلى الاتصال بالإسعاف على عجل.

وأثنى الرجل المصاب على الشخص الذي اكتشف أمره واتصل بالإسعاف وعلق قائلا: "أشعر أني مدين له بحياتي".