واستمعت السيدة الأولى لشرح توضيحي من رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، حول تاريخ الجامع، وما يضمه من أروقة.

وزارت جيل الظلّة الفاطمية والعثمانية ومنبر جامع الأزهر، ثم المدرسة الجوهرية.

كما التقت بمجموعة من الطلاب، وتبادلت معهم الحديث حول تجاربهم الدراسية بالأزهر.

وتعد مصر المحطة الثانية لجولة جيل والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة، ابتداء من الأردن.

وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان صحفي، أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات والأولويات المشتركة في المنطقة.