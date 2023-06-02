وتعد مأدبة العشاء لزفاف العروسين في قصر الحسينية آخر فقرات الزفاف الملكي.

وبشكل عام، تجمع مأدبة الزفاف الرسمية بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف.

وتأتي المأدبة بعد حفل الاستقبال الرئيسي الذي حضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

إطلالة جديدة

وأطل العروسان أثناء السلام على المدعوين في دخولهم لقاعة المأدبة بلباس مختلف عن سابقه الذي ابتدئ به الحفل.

حيث أطل الأمير الحسين ببدلة مستوحاه من البدلة الأولى التي كان يرتديها "وهي نسخة من البدلة التي ارتداها والده الملك عبدالله في حفل زفافه" ولكن ببعض الاختلافات البسيطة.

كما أطلت الأميرة رجوة الحسين بفستان أبيض مطرز بالورود وقفازات طويلة، مرتدية تاجا ألماسيا ملفتا.

كما أطل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بإطلالات جميلة ومختلفة عن تلك التي كانوا يرتدونها في بداية الزفاف.

ألعاب نارية تزين سماء الأردن

وتزينت سماء المملكة الأردنية الهاشمية بالألعاب النارية، كما تزينت شوارعها وأحياؤها احتفالا بالزفاف الملكي المقام في العاصمة عمان لولي العهد على الأميرة رجوة الحسين.

ورصدت كاميرا موقع سكاي نيوز عربية بعضا من هذه الألعاب النارية التي تأتي بالتزامن مع بدء التحضير للدخول إلى حضور مأدبة العشاء.

وبعد انتهاء العشاء الملكي تكون قد انتهت مراسم وفعاليات الزفاف الملكي المميز والذي حظي باهتمام عربي وعالمي ونقلته وسائل الإعلام المختلفة حول العالم.