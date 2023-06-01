وقال بايدن، في مقطع مصور بثته السفارة الأميركية في عمّان: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك، ومع والديك الفخورين بك، الملك عبد الله والملكة رانيا، وجميع الأردنيين، للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا".

وأضاف بايدن: "كم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم".

فيما قالت سيدة أميركا الأولى: "ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة رجوة، تهانينا، اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معًا، نتمنى لكم مستقبلًا زاهرًا بالحب، والسرور والصحة الوافرة".

وحضرت سيدة أميركا الأولى جيل بايدن وابنتها عقد القران في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان مشاركة العائلة المالكة مناسبتهم العزيزة.

كما لفتت الأنظار أثناء حديثها مع السيدة "عزة آل السيف" والدة العروس أثناء الخروج من قاعة المراسم.