وتوجه موكب العروسين على متن سيارة تاريخية من نوع "رينج روفر" إلى قصر الحسينية. وكانت السيارة الكلاسيكية ذات اللون الأبيض مزينة بالعلم الخاص بولي العهد والورود البيضاء.

وكان العروسان يقفان وسط السيارة ويحييان الواقفين على جنبات الطريق، فيما كانا محاطين بالموكب الأحمر.

ورافق موكب العروسين أيضا في البداية مجموعة من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

والسيارة التي تقلهما هي من نوع "رينج روفر" وموديل 1984، وهي نفس السيارة التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية "وود آند بيكيت". واستخدم الملك الراحل الحسين والملكة إليزابيث المركبة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

وشركة "وود آند بيكيت" هي شركة متخصصة في تصنيع السيارات البريطانية بميزات فاخرة وفريدة من نوعها. وكانت سيارة رينج روفر ممدودة، مع سقف مقطوع لفتحها، وتم تنجيد مقاعدها بالجلد الأبيض بما في ذلك أربعة مقاعد كهربائية فردية من طراز "ريكارو". وأطلق على السيارة اسم "شير روفر".

وقد أدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف ولي العهد.