وأظهرت مجموعة من الصور تم تداولها، سيارات تحمل عددا من لإبل تم تقديمها وتوزيعها على الناس فرحا بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

وعبر الأردنيون عن فرحهم بمناسبة زفاف ولي العهد الحسين بن عبد الله، بإقامة احتفالات واسعة في أرجاء البلاد وتنظيم فعاليات مختلفة على نفقاتهم الخاصة.

ولم يقتصر زفاف ولي العهد الأردني على قصري الحسينية وزهران، بل أن الاحتفالات عمت كل أراضي المملكة. حيث بيوت الشعر المنصوبة وأهازيج الفرح المنبعثة من كل اتجاه.

كما تزينت الشوارع العاصمة بصور الأمير الحسين ولي العهد الأردني وعروسه الأميرة رجوة خالد آل سيف.